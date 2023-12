Gudmundsson: “Punto importante, alla fine potevamo anche vincere. Futuro? Penso solo alla salvezza del Genoa”

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Juventus.

Queste le sue parole: “Penso che è un punto molto importante, abbiamo giocato bene e compatti contro un team molto importante come la Juventus. Penso che avessimo anche la possibilità di guadagnare tre punti, ma teniamo stretti questo pareggio. Noi un’altra squadra in casa? I tifosi sono la principale ragione per la quale giochiamoc osì bene in casa e per il quale riusciamo a fare grandi prestazioni anche contro squadre più forti”

Il tuo futuro quale sarà? “Mi voglio solo godere il presente, sono concentrato sul Genoa e sto bene qui. Voglio centrare l’obiettivo più importante che è quello della salvezza”.

Foto: twitter Genoa