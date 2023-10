Gudmundsson porta avanti il Genoa sulla Salernitana all’intervallo (1-0). I pali fermano Badelj e Retegui

Il Genoa conduce per 1-0 sulla Salernitana al termine della prima frazione di gioco a Marassi. La sfida parte subito con due grandi occasione per i padroni di casa, con Ochoa che salva sul colpo di testa di Dragusin. E sul calcio d’angolo successivo, invece, il Grifone sfiora il vantaggio con Badelj che anticipa tutti sul primo, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 16′ è ancora il palo a dire di no agli uomini di Giardino, questa volta dopo un grande spunto di Retegui che si gira dentro l’area di rigore e lascia andare un gran tiro che, dopo il tocco di Ochoa, si stampa sul legno alla sinistra della porta difesa dagli uomini di Inzaghi. Dopo averlo sfiorato in più occasioni, al 37′ arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato Gudmundsson con un tiro secco dal limite che si insacca all’angolino. Al 43′ il Genoa sfiora il gol del 2-0, ma è ancora Ochoa chiude la porta a Sabelli. Termina così 1-0 il primo tempo a Marassi.

Foto: Instagram Gudmundsson