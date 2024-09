Gudmundsson: “Non poteva andare meglio, mentalmente ero pronto”

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio. Un successo firmato proprio dall’islandese, che ha realizzato due calci di rigore alla sua prima presenza con la maglia viola: “Non poteva andare meglio con questo doppio gol. Sono contento per i rigori ma sono più contento per la vittoria. Mentalmente ero pronto, forse fisicamente non ero al massimo. Ho lavorato tanto per due settimane e allinearmi con i miei compagni”.

Foto: Instagram Fiorentina