Gudmundsson nella storia del Genoa: solo due stranieri hanno fatto meglio di lui negli ultimi 30 anni

Albert Gudmundsson è sempre più protagonista in questa stagione con la maglia del suo Genoa. L’attaccante islandese, in gol ieri dagli undici metri nel match giocato contro la Fiorentina, ha siglato la sua rete numero 13 in Serie A. Solamente due stranieri nella massima serie italiana hanno fatto meglio di lui in un singolo campionato italiano con la maglia rossoblù dall’annata 1994/95. Si tratta di Diego Milito, con i suoi 24 gol messi a referto nel 2008/09, e Rodrigo Palacio, con 19 reti segnate nel 2011/12.

Foto: Instagram Serie A