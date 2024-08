Gudmundsson libero per la Fiorentina! Ora il domino

Albert Gudmundsson libero per la Fiorentina. Alle 21,33 con un tweet abbiamo annunciato il via libera del club rossoblu per l’esterno islandese. Ora la Fiorentina può chiudere per la cifra pattuita, 25 milioni più 3 di bonus (totale 28), diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo. Ma sono dettagli che verranno perfezionati nelle prossime ore, al punto che già domani Gudmundsson potrebbe fare le visite. Il Genoa sta prendendo Pinamonti dal Sassuolo visto che il primo tentativo per Fabio Silva in prestito dal Wolverhampton è stato respinto. E poi toccherà a Nico Gonzalez in orbita Juventus, il famoso effetto domino…

Foto: Instagram Serie A