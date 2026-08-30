Gudmundsson, la Lazio insiste. Il punto sulle uscite

30/08/2026 | 17:17:28

Albert Gudmundsson in uscita dalla Fiorentina. La Lazio insiste, confermando la nostra esclusiva della notte scorsa, con la volontà di andare fino in fondo. E con il desiderio di anticipare la concorrenza, la formula sarebbe quella del prestito oneroso tra 1 e 2 con diritto di riscatto a 15 circa. Non è una trattativa completata, ma bene avviata, la Lazio lavorerà (stasera gioca) per anticipare la concorrenza, c’è anche il Bologna in queste ore dietro ma bisogna chiudere. Punto uscire: Il sorpasso Levante sul Siviglia dovrebbe essere definitivo, nessuna decisione ancora per Dia, su Cancellieri c’è il Genoa in compagnia di un altro club. Romagnoli spera sempre nell’Al Sadd, ma l’Atalanta resta in corsa. E tre terzini sinistri sulla carta sono troppi, situazione da seguire.

Foto: Instagram Fiorentina