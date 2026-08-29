Esclusiva: Gudmundsson, concreto sondaggio della Lazio

30/08/2026 | 00:34:02

Alberto Gudmundsson può lasciare la Fiorentina, a maggior ragione dopo l’arrivo di Njie e con la possibilità che ci siano altre entrate in casa viola. La sorpresa degli ultimissimi minuti è che ci sono stati contatti tra Lazio a Fiorentina, ai biancocelesti il profilo piace molto e c’è stata anche un’apertura di Gudmundsson che è stato sondato nelle ultime settimane da altri club anche italiani. La Lazio, interessata, si aggiunge alla lista.

Foto: Instagram Gudmundsson