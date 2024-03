Gudmundsson: “Il pareggio è il risultato più giusto. Futuro? Posso fare bene al Genoa anche nella prossima stagione”

Il Genoa ha pareggiato 1-1 la gara giocata oggi in casa contro il Frosinone. L’attaccante die rossoblù Albert Gudmundsson, autore del gol che sbloccato la partita, ha commentato con le seguenti parole, ai microfoni di DAZN, il punto conquistato con i ciociari:

“Non ci sono state discussioni, stavolta. In occasione del rigore, Retegui mi ha dato il pallone e mi sono presentato sul dischetto per fare gol e portare in vantaggio la mia squadra. Ad ogni modo dobbiamo avere rispetto per questo pareggio, ci sono state occasioni da una parte e dall’altra e l’1-1 mi sembra il risultato più giusto. Anzi, siamo stati anche fortunati in occasione del penalty dato a loro e che poi è stato revocato. Non ho ancora avuto modo di rivedere le immagini. Il futuro? Il Genoa è una squadra blasonata e credo che posso fare cose importanti anche nella prossima stagione con questo club. E’ una piazza piena di storia ed era necessario stabilizzarsi in A: ricordiamo che siamo una neopromossa”.

Foto: sito Genoa