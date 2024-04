Gudmundsson: “Futuro? Sto bene al Genoa, ma sogno la Premier League”

L’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson, nel corso di un’intervista rilasciata al Telegraph, ha parlato della stagione disputata quest’anno in Serie A e delle ambizioni di carriera che ha per il suo prossimo futuro. Queste le parole del giocatore islandese:

“Sono molto contento di questa mia stagione in Serie A. Ho delle discrete qualità come una buona finalizzazione, un buon passaggio e buoni calci piazzati. Il mio futuro? Vediamo cosa succede a fine stagione, al momento ho un contratto con il Genoa e sto bene. Non conoscevo lo staff tecnico e il club ma dopo una ricerca mi sono convinto in pochi minuti. Fin da bambino ho sempre sognato di giocare in Premier League, è un qualcosa che voglio provare. Voglio mettermi alla prova al più alto livello possibile”.

Foto: Instagram Serie A