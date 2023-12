Gudmundsson: “Fortunato a lavorare con Gilardino. Mi ha aiutato tantissimo a crescere”

Albert Gudmundsson, tra le note più liete del Genoa di Alberto Gilardino, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, nella quale si è soffermato sulla sua esperienza in rossoblu: “Dal giorno in cui sono arrivato a Genova, mi sono sentito molto bene, sia fisicamente che psicologicamente. In ogni momento ho sentito il supporto dello staff, dei miei compagni di squadra e degli incredibili tifosi che abbiamo. Quando sono felice do sempre il meglio di me stesso, quindi penso che questo sia il motivo principale”.

L’islandese ha rimarcato l’importanza di avere Gilardino come tecnico: “Sono fortunato a lavorare con lui, era un grande centravanti e giocava ai massimi livelli in una posizione simile alla mia. Mi sta aiutando molto a sviluppare il mio gioco”.

Foto: Instagram Gudmundsson