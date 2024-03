Gudmundsson e Vitinha illudono il Genoa, Maldini regala i tre punti al Monza: 3-2

Il Monza passa a Marassi contro il Genoa: 3-2, decide la rete di Maldini. La gara si sblocca dopo appena 8′ e a gonfiare la rete è Matteo Pessina, abile a staccare da solo sul secondo palo una torre di Colpani su traversone di Mota Carvalho. A firmare il raddoppio per la formazione di Raffaele Palladino è Dany Mota Carvalho. L’attaccante portoghese segna una rete spettacolare ricevendo un traversone dalla corsia di destra poco dentro l’area di rigore, si coordina perfettamente facendo una grandissima rovesciata che termina alle spalle di Martinez. È un Monza arrembante. E al 26′ arriva anche un grande intervento di Martinez a evitare il 3-0 dei brianzoli: Colpani lascia andare un gran tiro sul secondo palo, ma il portiere del Grifone vola e tocca quanto basta per deviare il pallone sulla traversa. Nella ripresa si riapre subito la gara dopo un tocco di mano sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che si lascia ipnotizzare da Di Gregorio, ma la respinta del portiere torna sui piedi dell’islandese che non perdona e accorcia le distanze. Il Genoa prende in mano la gara. E al 67′ arriva anche il gol del pareggio con Vitinha che punta la difesa brianzola, frenata e palla in buca d’angolo. Al 79′, però, è il Monza a tornare di nuovo in vantaggio. Un’azione costruita e finalizzata dai due nuovi entrati: Valentin Carboni raccoglie la sponda di Djuric e calcia verso la porta, para Martinez ma sulla respinta si fionda Maldini che sigla il gol del 3-2. Si riversa completamente in avanti il Genoa a caccia del pareggio. Ma finisce 3-2 a Marassi, decide la rete di Daniel Maldini. Torna a vincere il Monza di Palladino che raggiunge quota 39 punti, portandosi a -1 dalla Lazio al decimo posto. Il Genoa, invece, rimane a quota 33 punti al dodicesimo posto.

Foto. Instagram Monza