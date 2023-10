Gudmundsson: “Con Gilardino mi muovo con più libertà. La Serie A è un campionato difficile”

Intervistato ai microfoni del Secolo XIX, Albert Gudmundsson ha parlato così dell’avvio stagionale al Genoa: “Con mister Gilardino posso muovermi con più libertà, poi lui è stato un calciatore di altissimo livello e ricopriva un ruolo non molto diverso dal mio. Mi spiega molte cose, dalla posizione che devo avere ai movimenti che devo fare. La Serie A è un campionato difficile, per me non è stato così facile, sono un professionista, mi impegno duramente ogni giorno e al di là degli obiettivi personali lavoro per aiutare la squadra a conquistare i tre punti“.

Foto: Instagram Genoa