Guardiola: “Vittoria enorme, il nostro gruppo è fantastico”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo la vittoria per 3-1 contro l’Everton: “È stata una vittoria enorme per noi dopo essere tornati dall’Arabia come C ampioni del Mondo. Siamo rimasti davvero soddisfatti di come abbiamo reagito e abbiamo dimostrato ancora una volta quanto sia speciale questo gruppo di giocatori e la mentalità che abbiamo. Il calcio e la vita sono così, come reagisci nei momenti difficili. Mi ricordo che sull’aereo di ritorno dopo che l’Arabia ho ascoltato i giocatori e hanno iniziato a parlare dell’Everton. Adoro la mentalità di questo gruppo”.

Foto: Twitter Manchester City