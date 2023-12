Guardiola: “Vinceremo la Premier. La gente non ci crede, ma lo faremo di nuovo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato, partendo dai gol subiti nelle ultime uscite dei Citizens: “Sono preoccupato per i gol subiti. Ma la media delle occasioni subite è più bassa, a parte la partita con il Chelsea. Il resto delle partite è allo stesso livello delle stagioni precedenti, quando abbiamo vinto molti titoli”.

Poi ha proseguito: “Vinceremo la Premier League. Se giochiamo sempre come abbiamo fatto contro Liverpool e Tottenham, la vinceremo ancora. La gente non ci crede perché siamo reduci da tre pareggi consecutivi, ma lo faremo di nuovo, anche se sappiamo che non è facile”.

Foto: Twitter Manchester City