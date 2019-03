Guardiola: “Vincere la Premier? Può succedere di tutto e dobbiamo pensare anche alla Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida col Bournemouth: “Vincere la Premier? Siamo un punto dietro il Liverpool con 10 gare da giocare, può succedere di tutto. Oltre al campionato ci giochiamo la Champions e l’FA Cup, l’importante è che tutti i giocatori recuperino bene. Le pressioni sul futuro? Il Bournemouth ha recentemente battuto il Chelsea 4-0. Penso a questo e non al futuro o alle pressioni”.

Foto: Manchester City Twitter