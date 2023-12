Guardiola: “Un onore essere qui, vogliamo vincere il Mondiale per Club”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale del Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Urawa Reds: “È un piacere essere qui, un onore. Ed è la prima volta per il Manchester City. Lo consideriamo un privilegio, è un onore essere qui. Sappiamo quanto sia difficile vincere questa competizione e devi aver fatto qualcosa speciale in passato per essere qui. Cosa significherebbe vincere il Mondiale per club? Prima di tutto dobbiamo raggiungere la finale per conquistare questo trofeo ed è una semifinale difficile. Certo che vogliamo vincerlo, è un trofeo che non abbiamo. Chiuderà un piccolo cerchio nel senso che abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere”.

Foto: Guardiola Twitter uff City