Guardiola: “Terzo titolo? Non me lo sarei mai aspettato. Ringrazio Klopp e Ancelotti per i complimenti, li ammiro”

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dei suoi tre campionati vinti sulla panchina del Manchester City, ringraziando Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti per i complimenti ricevuti: “Vorrei dire grazie mille, lo apprezzo molto da lui (Klopp) e Carlo. Non ho ancora potuto rispondere ai messaggi, ma lo farò oggi. Li apprezzo e li ammiro”.

“Questo titolo è importante ma facciamo un quadro generale. Nell’ultimo decennio il City ha vinto cinque titoli e negli ultimi quattro anni ne ha vinti tre. È incredibile. Sono molto orgoglioso di sostenere l’etica del lavoro. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato perché so come cambia questo Paese ma noi ci siamo sempre stati”.