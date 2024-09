Guardiola svela: “Non amo i social, non ho neanche WhatsApp. Solo chiamate e messaggi”

Nel mondo di oggi, dove i social o le chat di gruppo la fanno ormai sempre più da padrone, c’è chi invece rinuncia e preferisce vivere all’antica, utilizzando gli smartphone o altro solo per le cose necessarie.

Tra questi, chi non ti aspetti, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City.

Lo spagnolo, intervistato da Sky Sports.uk, ha spiegato come per lui conti solo una telefonata o un messaggio, usa il telefono solo per le cose necessarie.

Queste le sue parole: “Non mi piacciono le email, non mi piace WhatsApp o cose del genere. Non abbiamo gruppi con i giocatori. Ho solo il cellulare, niente TikTok, niente Twitter, niente Instagram, niente! Solo il cellulare e i messaggi di testo. Tanto mi basta “, ha rivelato il catalano, aggiungendo che, quando vuole controllare qualcosa sui social, di tanto in tanto chiede a sua figlia il cellulare: “Quando voglio andare sui social mi lascia il suo telefono”.

