Guardiola sull’addio di Klopp: “Mi mancherà molto”

Dopo 9 lunghi anni di successi, Jürgen Klopp ieri ha deciso di dire addio ai Reds, a partire dalla prossima stagione. La notizia ovviamente è rimbalzata su tutti i social, ne hanno parlato in conferenza stampa in Italia Allegri e Pioli ma anche in Inghilterra Pep Guardiola. Ecco le sue parole:

“Personalmente mi mancherà molto Jurgen”, ha detto il tecnico del Manchester City. “Ma devo dire che almeno dormirò meglio. Le notti prima di giocare a Liverpool erano un incubo. Sono rimasto shockato dalla notizia, una parte del Manchester City penso perda qualcosa. Non possiamo parlare del nostro periodo senza parlare del Liverpool come avversario”.

Foto: Twitter Manchester City