Guardiola sulla Premier: “Non esiste posto migliore in cui allenare”

“Ritengo che non esista un posto migliore della Premier dove allenare. Posso fare un paragone con Spagna e Germania. Se dovessi andare in Italia, penso che la situazione sarebbe simile alla Spagna. In altri posti i tifosi fischiano se perdi o se giochi male, qui, al contrario, ti sostengono sempre”. Queste le dichiarazioni del tecnico catalano del Manchester City, Pep Guardiola, riportate sui canali ufficiali del club e relative alla massima serie inglese.

Foto: twitter ufficiale Manchester City