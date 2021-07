Guardiola sul mercato del City: “Attaccante? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Io penso che non arriverà”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso di un’intervista rilasciata a TV3, ha risposto ad alcune domande di mercato. In particolare si è soffermato sul possibile arrivo di un attaccante per la sua squadra. “Dal punto di vista finanziario tutti i club sono in difficoltà e noi non facciamo eccezione. In rosa noi abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres, che ha lavorato benissimo come falso nueve. Noi abbiamo anche diversi giocatori interessanti che arrivano dall’Academy. Inoltre, molto spesso, ci troviamo a giocare senza un vero centravanti. Non so se arriverà un attaccante, lo scopriremo nelle prossime settimane. Io penso che non arriverà”.

