Guardiola sul futuro: “Non ho ancora preso una decisione”

Pep Guardiola, tallonato dai giornalisti in conferenza stampa, ha risposto sulle voci che lo vorrebbero lontano da Manchester a fine stagione.

“Il fattore che deciderà il mio futuro al Manchester City sarà il meteo! Aspetto che cambi, e poi prenderò una decisione – scherza il tecnico spagnolo – Non ho ancora preso nessuna decisione in questa fase e a dire il vero, il club non mi ha mai fatto pressione per decidere. Mai e poi mai. Quando deciderò, informerò la società e poi la stampa… ecco perché non ci sono novità, ed ecco perché non devo aggiungere assolutamente altro. Sono sicuro che hanno delle opzioni nel caso in cui un giorno me ne andassi“.

Foto: X Manchester City