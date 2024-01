Guardiola sul futuro: “Ho tutto quello che un manager può sognare. Un giorno tutto finirà, ma non ci penso adesso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato del suo futuro: “Ho tutto quello che un manager può sognare. Abbiamo cambiato molti giocatori in sette anni, ma tutti ci hanno supportato incredibilmente. Mi sento bene e ovviamente un giorno tutto finirà, ma non ci penso adesso”.

Foto: Twitter City