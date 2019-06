Guardiola sul City: “Ho una maglia blu, sono uno di voi”

Guardiola-Manchester City, fu amore a prima vista. “Ho una maglia blu, sono uno di voi”, ha affermato il tecnico catalano in un’intervista pubblicata qualche istante fa sui canali ufficiali del club inglese. L’allenatore, alla guida dei citizens dal 2016, ha finora conquistato due Premier League, due Football League Cup, una FA Cup e un Community Shield dal momento del suo arrivo in Inghilterra.

"There is no better place. In other places, fans boo you if you don’t win.

"Here they always support you. I am a blue shirt, I’m one of yours."

