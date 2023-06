Guardiola su Walker: “Ha un problema alla schiena. Valuteremo nei prossimi giorni”

Pep Guardiola ha poi analizzato le condizioni di alcuni giocatori. Sotto la lente d’ingrandimento l’infortunio patito da Walker durante la finale di EFL Cup, l’inglese in mattinata non è riuscito nemmeno ad allenarsi in gruppo e saranno decisive l’evoluzioni dei prossimi giorni per capire se ci sarà o meno per la finale di Champions League. Nel mentre lo spagnolo alle domande sul problema del difensore risponde così: “Ha avuto un problema alla schiena. Oggi stava un po’ meglio, non volevamo rischiare. Valuteremo nei prossimi giorni”.

Foto: pep guardiola foto twitter uff city