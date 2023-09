Guardiola su Rodri: “L’espulsione? Spero non capiti più, i giocatori devono controllarsi”

Ieri all’Etihad il Manchester City ha battuto 2-0 il Nottingham, rimanendo a punteggio pieno in questo formidabile avvio di campionato, stavolta grazie alle reti di Foden e Haaland. Le brutte notizie sono arrivate per Pep Guardiola al primo minuto del secondo tempo, quando Rodri è stato espulso per aver colpito ad altezza collo Gibbs-White. Una scelta imperdonabile, che ha costretto i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica l’intero secondo tempo. Andrà inoltre compresa l’entità della squalifica, visto che tra due giornate ci sarà il big match tra Arsenal e Manchester City. Guardiola ha commentato così l’episodio: “Rodri? Spero che lui impari dal suo errore e che non capiti mai più questo tipo di comportamento. Io posso prendere un cartellino giallo perché non sono in campo, ma i giocatori devono controllarsi. Deve imparare a controllare e gestire le sue emozioni”.

Foto: Twitter Manchester City