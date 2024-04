Guardiola su Palmer: “È eccezionale, lo sapevamo già quando era qui”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di FA Cup contro il Chelsea, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato anche di Cole Palmer, trequartista classe 2002 che sta brillando coi Blues dopo essere cresciuto proprio nelle giovanili dei Citizens. Queste le sue dichiarazioni: “Palmer è un giocatore eccezionale, lo sapevamo già quando era qui. L’ho detto molte volte: non gli ho dato i minuti, forse li meritava e ora li ha ottenuti al Chelsea. È un ragazzo timido con un grande potenziale. Sta giocando benissimo”.

Foto: Instagram Palmer