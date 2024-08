Guardiola su Maresca: “Ha successo perché crede nelle sue idee”

L’allenatore del Manchester City, Josep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa prima del match che si terrà questa sera contro il Chelsea, test amichevole negli Stati Uniti. Il tecnico, come riportato dalla BBC, si è soffermato a parlare di Enzo Maresca, ex membro del suo staff e, ora , allenatore del Chelsea: “Sono davvero contento per lui, abbiamo trascorso un anno speciale insieme. È una persona incredibile e adorabile. E anche la sua famiglia. Ha fatto davvero un ottimo lavoro, incredibile, al Leicester: la promozione in Premier League e ora è in una delle prime cinque o sei squadre in Inghilterra. Gli auguro il meglio perché se lo merita. Le brave persone meritano il meglio”.

Infine: “Come manager ha successo perché ha la cosa più importante. Essere un manager significa credere profondamente in qualcosa, ma davvero, profondamente, profondamente. Qualunque siano i risultati, io resto fedele alla mia idea. Ed è per questo che crede in quello che fa. E avrà successo. Non so per quanto tempo, ma ce l’avrà.”

Foto: twitter Chelsea