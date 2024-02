Guardiola su Haaland: “Non è felice al City? Sembra che a Madrid ne sappiano più di noi”

Secondo El Desmarque, media spagnolo Erling Haaland non sarebbe più felice al Manchester City. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo ed è stata riportata da tutti i quotidiani più importanti in Europa, indiscrezione che se fosse vera avrebbe del clamoroso. Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato proprio di questo, tenendoci subito a smentire ogni possibile voce:

“Erling non è felice? Ah, forse dovreste chiederlo ai media di Madrid, pare abbiano più informazioni di quelle che abbiamo noi qui”. Non ho la sensazione che non sia felice. Non lo era perché non poteva giocare, visti i due mesi di stop per infortunio, ma forse i media spagnoli, specie quelli di Madrid, sanno più cose di noi. Non possiamo controllare quello che si dice, ma la cosa importante è che Erling sia felice, e lo è. Se non lo sarà, prenderà le sue decisioni”.

Foto: Twitter Equipe