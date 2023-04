Guardiola su Haaland: “E’ una minaccia ed ha personalità, il rigore sbagliato lo renderà solo più fiducioso in futuro”

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico Pep Guardiola ha parlato anche di Haaland definendolo così: “Quando serve è sempre lui. Una minaccia. Parliamo di un ragazzo. Ha il futuro davanti, imparerà come si fa, ma è una incredibile machine, una macchina da gol incredibile. Ama sentire pressione addosso. Ha mostrato personalità, voleva battere e segnare il rigore, ma imparerà in futuro. Sarà più sicuro e fiducioso dopo questo errore. Il suo finale è stato davvero, davvero buono. L’esperienza che abbiamo in questa competizione, i giocatori la sentono molto, la Champions vogliono concluderla davvero bene però tutti sanno che se vuoi vincere devi battere il Real Madrid, prima era lo stesso con il Barcellona, ma ora lo è col Madrid”.

Foto: Twitter Manchester City