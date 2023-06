Guardiola su Gundogan: “Spero rimanga. Ma so che il Barça lo vuole, Xavi lo ha chiamato molte volte”

Presente a un evento a Barcellona, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così risposto alle domande relative il futuro di Ilkay Gundogan, capitano dei Citizens il cui contratto scade il 30 giugno: “So che in molti sono interessati a lui ma anche il City lo è. Spero rimanga con noi, ma se alla fine decide di andare al Barcellona faranno un acquisto straordinario. Io non ho mai negoziato un contratto. So che il Barcellona lo vuole e che Xavi lo ha chiamato molte volte. Noi vogliamo che resti con noi perché è un giocatore molto importante, ma se alla fine sceglierà di andare al Barcellona gli dirò che si divertirà molto”.

Foto: Instagram Gundogan