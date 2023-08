Guardiola su De Bruyne: “Lo perdiamo per molto. Ha 32 anni, non sarà facile”

Intervenuto in conferenza stampa, Pep Guardiola ha parlato così di Kevin De Bruyne: “Per noi è un giocatore davvero importante, lo perdiamo per 4-5 mesi. Ha 32 anni, non sarà facile, per la squadra è un giocatore molto importante perché le sue azioni sono decisive per noi”.

Foto: Twitter Manchester City