Guardiola su Bernardo Silva: “Vorrei restasse. Ma non so cosa succederà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha commentato la posizione all’interno dei Citizens di Bernardo Silva: “È un nostro giocatore e lui sa qual è la nostra volontà come club, così come conosce la mia come allenatore e quella dei suoi compagni di squadra. Cosa succederà non lo so, l’ho detto molte volte“.

Foto: Twitter Premier League