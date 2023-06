Guardiola su Bernardo Silva: “Spero non se ne vada, ma non so cosa accadrà”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola ha così parlato del futuro di Bernardo Silva, da tempo accostato a Barcellona e Paris Saint-Germain: “Ha ancora due partite da affrontare in questa stagione, la finale di FA Cup e quella di Champions League. Spero che non se ne vada. Spero che non se ne vada, ma non so cosa succederà”.

Foto: Instagram Bernardo Silva