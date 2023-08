Guardiola su Bernardo Silva: “Non abbiamo ricevuto un’offerta adeguata”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Community Shield contro l’Arsenal, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato anche di Bernardo Silva, calciatore nella lista del Barcellona: “Voglio chiarire perché conosco i rappresentanti del Barcellona. Sin dal mio primo giorno non voglio calciatori che non vogliono esser qui. Voglio lavorare con ragazzi che vogliono restare e lavorare con noi. Se qualcuno lo vuole, prenderà un aereo e verrà qui a parlare col nostro direttore sportivo. In ogni caso non abbiamo ricevuto un’offerta adeguata”.

Guardiola ha inoltre aggiunto: “Per noi comprare un giocatore è sempre 10-15 milioni di sterline più caro di altri club, solo perché siamo il Manchester City. Se qualcuno vuole un nostro giocatore importante, deve prima di tutto fare un’offerta, cosa che non è avvenuta”.

Foto: Instagram Bernardo Silva