Guardiola su Bernardo Silva: “Lo vorrei qui, ma non so cosa accadrà”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio di Premier League contro il West Ham. L’allenatore ha colto l’occasione per affrontare alcuni temi di calciomercato, tra cui il futuro di Bernardo Silva: “Mi piacerebbe che giocasse qui, per me è un giocatore speciale nello spogliatoio, ma onestamente non so cosa accadrà. Se dovesse rimanere, sarebbe perfetto. Se invece se ne andrà, è perché il calcio è così. Se il giocatore ha certi desideri, non sono io a doverlo fermare. Per me è un giocatore importante, speciale e da quanto ne so ancora al City non è arrivata nessuna offerta. Lui si sta allenando bene ed è pronto per domenica”.

Guardiola si è poi espresso sul rinforzo per la fascia sinistra di difesa, dove sembra essere sfumato Cucurella: “Vediamo, abbiamo ancora molti giorni da qui a fine mese. In tutto il mondo ci sono molti giocatori che possono adattarsi al nostro stile di squadra, ma è vero anche che ogni giorni i trasferimenti si fanno sempre più difficili. Vendere è più difficile che acquistare, a volte chi arriva è funzionale, altre no”.

Foto: Twitter Manchester City