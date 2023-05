Guardiola: “Stasera una delle migliori gare da quando sono al City. L’Inter? Una finale contro una squadra italiana non è il massimo”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato a Prime Video, dopo la qualificazione alla finale di Champions.

Queste le sue parole: “Una vittoria enorme con una qualità eccezionale, ci siamo sentiti a nostro agio da subito. Ho avuto la sensazione che dentro lo stomaco avessimo il dolore di quanto successo lo scorso anno e oggi l’abbiamo buttato fuori”.

Una delle migliori gare del suo City? “Sì, assolutamente. Noi dobbiamo vincere cercando di essere noi stessi. Eravamo calmi, i ragazzi sentivano la partita ed erano pronti per fare una grande prestazione”.

L’Inter in finale? “Una finale contro una squadra italiana non è la partita migliore possibile. Dobbiamo prepararci mentalmente ma ci sarà tempo per farlo”.

Foto: twitter Manchester City