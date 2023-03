Guardiola spiega il cambio di Haaland: “Se avesse superato il record di Messi, si sarebbe annoiato in futuro”

A mezz’ora dalla fine della gara dell’Etihad, Pep Guardiola ha deciso di sostituire Erling Haaland, negando al centravanti norvegese, autore di cinque reti, di superare un record che ora detiene insieme a Lionel Messi. Sono loro infatti gli unici calciatori ad aver segnato un pokerissimo in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Citizens ha così spiegato il motivo del cambio: “Ricordo perfettamente quando Leo ha segnato 5 gol (contro il Bayer Leverkusen nel marzo 2012, ndr). Erling è molto giovane e questa deve essere una motivazione in più per batterlo in futuro. Cosa sarebbe successo se avesse giocato i 90 minuti? È un ragazzo incredibile, con una mentalità incredibile. Se avesse raggiunto questo record a 22 anni, si sarebbe annoiato in futuro”.

Foto: Instagram Manchester City