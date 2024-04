Guardiola: “Sono un grande fan di De Zerbi. Mi piace la sua costruzione dal basso. E’ un allenatore coraggioso”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria sul Brighton per 4-0, soffermandosi sul suo rivale, De Zerbi, che più di una volta ha ammesso di ammirare.

Queste le sue parole: “De Zerbi? È un allenatore coraggioso, non gli interessa chi è l’avversario. Ha un processo di costruzione dal basso fantastico, tra i migliori che abbia mai visto. È una persona perfetta per il calcio, ha idee chiare: ha fatto bene in Italia e in Ucraina, ha avuto tanti problemi in questa stagione tra infortuni e cessioni, ma il suo modo di giocare è sempre molto riconoscibile. Sono un suo grandissimo fan e mi piace tantissimo vedere il suo Brighton”.

Foto: twitter Manchester City