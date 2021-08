Guardiola: “Sono fiducioso, oltre a Grealish siamo gli stessi dell’anno scorso. Ora pensiamo alla prossima sfida”

Sconfitta all’esordio contro il Tottenham per il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni: “Di fatti siamo gli stessi dell’anno scorso. Aguero non c’è più e per quanto la passata stagione abbia giocato pochissimo, solo 7 partite, e al suo posto è arrivato Jack Grealish. Il Tottenham è un avversario tosto ma ho delle buone sensazioni, ossia che abbiamo giocato bene. Non siamo riusciti a fare risultato, abbiamo fatto il possibile per vincere. La maggior parte dei giocatori ha i 90 minuti nelle gambe. Adesso prepariamo la prossima partita contro il Norwich sperando che il ritmo torni passo dopo passo”.

Foto: Twitter Manchester City