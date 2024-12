Guardiola: “So che torneremo. La rosa è molto buona, ma hanno influito gli infortuni”

Da diversi mesi il Manchester City attraversa una crisi che non sembra arrestarsi e che preoccupa l’ambiente dei Citizens. I rientri dagli infortuni di alcuni calciatori cardine non hanno particolarmente influito sulle prestazioni della squadra, che oggi continua a scivolare pericolosamente in classifica, sia in Premier che in Champions. In conferenza stampa, Guardiola ha cercato di spiegare i motivi legati al periodo negativo, attribuendo parte delle colpe alle indisponibilità.

“So che torneremo. Quello che voglio è che i miei giocatori tornino a disposizione, che la squadra sia al top. La rosa è molto buona, il problema è che non ce l’abbiamo avuta! Il problema non è che i giocatori siano buoni o cattivi, non conta questo, è che non li abbiamo avuti“.

Foto: X Guardiola