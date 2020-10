Guardiola: “Siamo vicini a poter vincere la Champions”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Porto che sarà l’esordio del suo City in Champions. Il tecnico catalano ha parlato di diversi temi e delle aspettative per la vittoria finale della Champions League.

Queste le sue parole: “Ho l’impressione che siamo vicini al poter vincere la competizione. Allo stesso tempo commettiamo errori che spesso ti fanno dire, meritiamo di essere eliminati. Ma la strada tracciata è quella giusta, stiamo lavorando bene, il gruppo ha un altro anno di esperienza alle spalle ed è pronto a ripartire, con maggiori solidità. Non è facile arrivare a vincere la Champions, conta che tante componenti siano al posto giusto quando conterà. Ad esempio, nella fase finale, bisognerà avere una forma adeguata altrimenti si rischiano di fare brutte figure. Il Cpvid inoltre incide molto sulla stagione e le sorprese sono dietro l’angolo”.