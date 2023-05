Guardiola: “Siamo soddisfatti, ma ora arriva la parte più difficile. Il successo sul Real deve darci fiducia”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier contro il Chelsea tornando anche sulla finale di Champions che giocherà contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Ovviamente siamo soddisfatti, ma ora non ci sarà sosta e quello che sta arrivando è la parte più difficile. Abbiamo vissuto grandi momenti molte volte, domenica nelle nostre mani abbiamo la possibilità di vincere la competizione più importante. Non possiamo negare quello che però abbiamo fatto in semifinale di Champions contro la migliore squadra della competizione. Il Real Madrid ha fatto 11 semifinali in 13 anni, vincere contro di loro oltre che essere meritato ci dà fiducia”.