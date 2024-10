Guardiola: “Siamo nei guai, abbiamo solo 13 giocatori”

Così Pep Guardiola ha commentato la situazione della sua squadra nel post-partita, dopo la sconfitta contro il Tottenham in EFL Cup.

“Abbiamo 13 giocatori, siamo in grosse difficoltà”, ha detto Guardiola: “I ragazzi che giocano, la maggior parte delle volte finiscono con dei problemi e vedremo come si riprenderanno”. Il tecnico dei citizen ha poi aggiunto: “Penso che siamo nei guai, perché in nove anni non ci siamo mai trovati in una situazione con così tanti infortuni. I giocatori fanno un passo avanti, più uniti che mai, e cercheremo di farlo questa settimana in questo breve periodo di recupero”.