Guardiola: “Stones e Walker saranno out contro l’Arsenal. Ederson sta meglio, recuperiamo Akanji”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha così parlato della sfida di domenica contro l’Arsenal: “Stones e Walker sono out, non so ancora dire per quante partite dovranno stare fuori. Ederson sta molto meglio, mentre Akanji è al 100% a disposizione. De Bruyne? Questa stagione per lui è stata dura all’inizio per gli infortuni. Ieri si è allenato bene, per le partita importanti servono i giocatori importanti“.

Infine: “Ci aspettano le ultime 10 gare di Premier League, si entra nel periodo più importante. Domani affrontiamo la capolista, davanti al nostro pubblico che sono sicuro ci darà una grande spinta“.

Foto: Manchester City Twitter