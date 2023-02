Guardiola si scusa con Gerrard: “Commenti inutili, mi vergogno di me stesso. Steven sa che lo ammiro”

Venerdì scorso Pep Guardiola si era lanciato in un’accorata difesa delle vittorie ottenute dal suo Manchester City negli ultimi anni. Una frase, però, ha generato grandi polemiche in Inghilterra è quella sullo scivolone di Gerard che consegnò la vittoria del campionato ai Citizens. Tornato sulle sue parole, Guardiola si è così scusato con la leggenda dei Reds: “Chiedo scusa a Steven Gerrard per i miei inutili e stupidi commenti che ho fatto l’ultima volta. Sa che lo ammiro. Mi vergogno di me stesso per quello che ho detto perché non se lo merita. Non ho rappresentato bene il mio club. Gliel’ho detto personalmente. Credo davvero a quello che ho detto per difendere il mio club, ma non l’ho rappresentato bene facendo il nome di Gerrard. Mi dispiace tanto per lui, i suoi figli, la moglie, la famiglia. È stato stupido”.

Foto: Twitter Ufficiale City