Guardiola: “Sfida Kane-Haaland? Harry è tra i migliori attaccanti che abbia mai visto”

Domenica sera si sfideranno Tottenham-Manchester City, con Pep Guardiola, manager Citizens, che non ha nascosto la sua stima verso Harry Kane, che vedrà un duello entusiasmante con il suo Erling Haaland.

Queste le sue parole: “Siamo estremamente soddisfatti di Erling Haaland. E ovviamente penso che il Tottenham sia molto contento di Harry Kane. E’ un giocatore eccezionale. Quello che fa Harry Kane è incredibile: i gol ma in generale le qualità che ha. Harry Kane rimane uno dei migliori attaccanti che abbia mai visto in vita mia. Non ha vinto nulla? Non importa. È come con gli allenatori. Ci sono allenatori incredibili, incredibili che non vincono titoli. Sono pessimi allenatori perché non vincono titoli? No, a volte succede. Penso che il Tottenham sia felice di avere Kane in squadra. E noi, ripeto, siamo molto contenti di avere un giocatore così giovane come Erling, che penso ci regalerà molti anni positivi”.

Foto: twitter City