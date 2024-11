Guardiola: “Sentivo che non potevo andarmene adesso. È una questione di sensazioni”

Dopo le prime parole, il sito ufficiale del Manchester City ha pubblicato l’intervista completa a Pep Guardiola, tecnico degli Sky Blues, che ha rinnovato fino al 2027: “Sentivo che non potevo andarmene adesso, è semplicemente così. Non chiedetemi il perché. Forse le quattro sconfitte sono state il motivo e ho sentito che non potevo andarmene. Ho sentito che il club mi voleva ancora o il fatto che eravamo insieme e questo è il motivo per cui abbiamo firmato”.

Solo McDowall nella storia del Manchester City ha più partite di lei su questa panchina: “In primo luogo, è perché abbiamo vinto molto; altrimenti, non rimani per 11 anni nemmeno qui, in un posto dove mi sento amato. Qui è un business: devi vincere e avere un contratto. So bene che, se non vinci, probabilmente non continuerai. È una questione di sensazioni. Quando arriverà il momento in cui sentirò che è finita, il club lo saprà, ma quel momento non è ancora arrivato. Mi piace essere qui, mi piace il mio lavoro e mi piace essere il manager di questo club. L’ho detto molte volte, da anni: quando arriverà il momento in cui non avrò più questa sensazione, anche se sotto contratto, chiamerò il presidente e il CEO e dirò: ‘Per il bene del club, è meglio che io me ne vada’. Ma in questo momento non ho quella sensazione, ed è per questo che ho deciso di rimanere un po’ più a lungo”.

Guardiola ha spiegato che ci sono molte ragioni dietro il successo del Manchester City: “Penso che la stabilità della dirigenza sia incredibile; il club è estremamente stabile in molti reparti, e tutti conoscono la qualità dei giocatori che abbiamo avuto in questo decennio – nove, dieci, undici anni. Non dimentico la mia prima stagione qui e i giocatori che avevo in quel momento, che mi hanno aiutato tantissimo a capire il club, la squadra, la Premier League e molte altre cose. Tutti sono stati coinvolti. Non penso ci sia un unico motivo specifico per il nostro successo; ci sono molte ragioni che, insieme, ci hanno portato a ottenere tanti risultati”.

