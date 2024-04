Guardiola: “Secondo triplete consecutivo? Il cammino è ancora lungo”

Il Manchester City ospiterà domani all’Etihad Stadium il Real Madrid, nel decisivo match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei Citizens Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha presentato con le seguenti parole la sfida con i Blancos:

“Secondo Triplete consecutivo? Non possiamo negarlo, per noi è stato un grande fine settimana. Non pensavamo che Arsenal e Liverpool avrebbero perso. Adesso dipendiamo da noi stessi. Il cammino è ancora lungo, in una settimana possiamo perdere tre competizioni. Questo gruppo ha dimostrato cosa è capace di fare. Abbiamo un rivale molto forte, ma siamo qui. De Bruyne? Quando c’è tutto è diverso. E’ uno dei migliori giocatori della nostra generazione. Siamo migliori con lui. Sappiamo di essere più forti in casa. Stavolta, rispetto all’anno scorso, sarà una partita diversa, squadre diverse. Rispetto molto il Real. Modric e Kroos? Sono un’ispirazione, almeno per me. Sono al massimo livello da 15 anni, anche di più per Modric. Hanno vinto e continuano a farlo. Sono un riferimento per i ragazzi che iniziano. Sono un grande esempio.

Foto: Twitter Manchester City