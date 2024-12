Guardiola: “Se non vinci, la gente riderà di te. La pressione? Se non la volessi, mi dimetterei”

Non è una partita come le altre quella che il Manchester City si ritroverà a giocare quest’oggi, contro il Liverpool. In caso di sconfitta, la squadra di Guardiola si ritroverebbe a 11 punti di distacco dai Reds, primi in classifica. Queste le parole del tecnico del City, ai microfoni di Sky Sports.

“Non avrei mai pensato che il momento in cui avremmo vinto e vinto sarebbe stato eterno. Credevo anche che questo momento sarebbe arrivato. Se sento la pressione? Non potete immaginare quanto mi pagano! Se non la volessi mi dimetterei. Tutti i manager ce l’hanno. Non vuoi essere criticato? È ingiusto? Amico, è così. Se non vinci, la gente riderà di te, ti prenderà in giro. Ancor di più perché abbiamo vinto tanto. Se non lo vuoi, vai a casa. Devi guidare i giocatori, io sono responsabile di questo. Ma voglio farlo. Nel momento in cui dico: non seguirmi, è finita o sono stanco, allora torno a casa”.

Foto: X Guardiola